Meloni-von der Leyen, patto rafforzato. Dall’Europa un miliardo all’Egitto

"Con Giorgia Meloni abbiamo discusso della necessità di dare nuova vitalità al ruolo dell’Europa sulla scena globale". Parola di Ursula von der Leyen, che ha incontrato la premier italiana a sorpresa dopo il Consiglio europeo, sull’onda più alta della convergenza di crisi che l’Ue si trova a dover affrontare: ovviamente l’Ucraina, ma anche il fronte commerciale, con Donald Trump che è tornato ad agitare sul Vecchio Continente la minaccia di tassi "senza fine". Ma intanto i temi discussi dalla numero uno d’Europa insieme alla presidente del consiglio nel bilaterale che non era stato precedentemente annunciato ("solo un errore tecnico", s’affretta a spiegare Bruxelles), sono stati innanzitutto quelli dei migranti e della devastante crisi dell’auto che attraversa diagonalmente tutta l’Ue.

Non è certo la prima volta che si parla di un fil rouge tra Ursula e Giorgia. Dopo circa un’ora di colloquio, è una nota di Palazzo Chigi a riferire che le due leader "hanno concordato di rafforzare ulteriormente la collaborazione e la complementarietà tra il Piano Mattei italiano per l’Africa e la strategia europea del "Global Gateway". E con un post su X Von der Leyen ha poi sottolineato che l’intesa è volta a "creare più partenariati e alleanza che contribuiscano alla nostra prosperità" e che si è anche "discusso della necessità di intensificare la lotta al traffico dei migranti". Le ultime questioni sul tavolo, "le prospettive del settore automobilistico nel contesto del percorso di transizione ambientali" le "forti preoccupazioni del settore agricolo" a fronte dell’accordo Ue-Mercosur.

Ecco, è proprio la competitività europea il punto dolente, vieppiù in una giornata che segna pure i nuovi fuochi d’artificio di Donald Trump: "L’Unione europea – tuona il tycoon su Truth Social – deve controbilanciare l’enorme deficit commerciale con gli Usa con acquisti su larga scala del nostro petrolio e gas. Altrimenti, saranno dazi senza fine!". Un nervo scopertissimo per l’Europa alla luce delle crisi contemporanee di Stellantis, Vw & co. Per dire, la società di consulenza Kearney si è fatta due conti: gli ipotetici dazi americani sulle importazioni di auto europee negli Usa potrebbero costare all’industria delle quattro ruote ben 25mila posti di lavoro.

Infine, la giornata europea è caratterizzata dal prestito di un miliardo di euro concesso all’Egitto "a seguito dell’adempimento delle condizioni politiche concordate con l’Ue nell’ambito dell’assistenza macrofinanziaria in corso". L’idea, spiegano le fonti, è di aiutare il Cairo a "coprire parte del suo fabbisogno di finanziamento per l’anno fiscale 2024/2025", sostenendo al contempo il programma di riforme egiziano nel settore pubblico, nella sicurezza sociale e nella transizione verde. Il punto è che l’economia dell’Egitto ha cominciato a riprendere quota all’inizio dell’anno, dopo l’annuncio del sostegno di Fmi e Ue, ma continua a soffrire i contraccolpi dei conflitti in Ucraina e in Medio Oriente. Lo scorso marzo, all’alba dell’accordo con il Cairo sui migranti, Meloni aveva chiarito che sull’uccisione di Giulio Regeni "la posizione dell’Italia non cambia". A fronte del prestito Ue, c’è chi si è chiesto, ieri, se il caso del ricercatore ucciso sia stato nominato nell’incontro con Frau Ursula.