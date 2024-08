Maraio: "Il terzo polo è archiviato. Ora serve unità"

Enzo Maraio, segretario del partito socialista italiano, lo scenario politico si divide tra chi crede ancora in un terzo polo e chi lavora per l’unità della sinistra. Il Psi come si colloca?

"Nell’attuale sistema politico determinato anche dal sistema elettorale io credo che non ci siano spazi per terzi poli, credo che il terzopolismo sia archiviato dalla storia recente e anche dall’esito elettorale delle ultime elezioni europee".

Meglio una grande coalizione in salsa italiana?

"Nel contesto che si è delineato, che di fatto è bipolare, si va verso un bipolarismo spinto come è accaduto in altri paesi europei, penso alla Francia o altri paesi che sono andati a voto, come l’Inghilterra, si assiste a un ritorno a un sistema bipolare dove il centrosinistra ha il dovere di dialogare per provare a tornare al governo del Paese e lo deve fare con l’obiettivo di evitare la spaccatura dell’Italia per impedire che di fatto il centrodestra smonti la Costituzione, per costruire opportunità per tutti e perché, secondo me, è necessario recuperare in Europa una centralità che abbiamo perso a causa del governo Meloni".

Ma qual è la formula segreta per tenere insieme Renzi, Conte e Fratoianni?

"È necessario che la coalizione si tenga insieme. Anche valorizzando le culture diverse, anche le sensibilità diverse, ma sapendo che ci sono obiettivi e una base programmatica comune che va tutta costruita e che all’asse tra Pd, 5 Stelle, Verdi e Sinistra, che resta centrale ma non sufficiente, vada organizzato e affiancato un universo moderato e riformista, anche liberale ed europeista, che deve essere di fatto un’altra gamba del centrosinistra. Ovviamente ci sono temi sui quali le sensibilità sono diverse, ci sono delle diversità, altrimenti staremmo tutti negli stessi partiti. Ci sono sensibilità diverse su giustizia e lavoro, questo mi pare evidente".

Come si superano le divisioni?

"C’è un ampio terreno fertile dove possiamo costruire l’unità che si è palesata spontaneamente, casualmente o perché ci abbiamo creduto, ma il tema della lotta contro l’autonomia differenziata, il tema degli Stati Uniti d’Europa, sono due punti sui quali non è difficile trovare un’intesa come stiamo dimostrando nelle piazze per la raccolta firme".

Bruno Mirante