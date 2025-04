La Resistenza alle radici dell’Europa

Castaldi

Si celebra l’ottantesimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo, grazie anche alla Resistenza, che fu europea. Frutto anche del progetto politico del Manifesto di Ventotene "per un’Europa libera e unita". E il giornale clandestino del Movimento Federalista Europeo, fondato da Spinelli nel 1943, fu il primo a invitare i cittadini alla Resistenza armata. Anche oggi imperialismi e nazionalismi producono guerre e distruggono l’ordine mondiale. La Russia ha riportato la guerra in Europa invadendo l’Ucraina, che incarna oggi la Resistenza. La Cina penetra economicamente in Europa, ma punta ad annessioni territoriali in Asia. Gli Usa lanciano una guerra commerciale e abbandonano le organizzazioni internazionali e l’ordine mondiale che avevano costruito. India e Pakistan, due potenze nucleari, si combattono. Continuano la tragedia della Striscia di Gaza, i conflitti in Medio Oriente, Africa, e Asia. La politica di potenza è tornata nel mondo. Gli Stati nazionali europei sono spettatori impotenti, "polvere senza sostanza" per Luigi Einaudi. Tocca ai cittadini europei mobilitarsi, come contro il dominio nazifascista, per dare un futuro alla libertà, alla democrazia, alla pace. Serve dotare l’Unione europea di una vera autonomia strategica, con una politica estera e una difesa comune. Solo con un governo federale l’Europa potrà parlare con una voce sola per promuovere la pace, la democrazia e i diritti delle persone, e un ordine mondiale cooperativo per affrontare le sfide globali. Ricordiamo la Resistenza per costruire il futuro, contro tutti gli imperialismi e i nazionalismi, che portano solo guerra, a fianco di tutti i popoli oppressi. Per dare una speranza all’umanità come comunità politica e di destino, ripartendo dal Manifesto di Ventotene, iniziando dagli Stati Uniti d’Europa.

Segretario Movimento Federalista Europeo