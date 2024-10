Come sono andate le scorse elezioni in Liguria. Uno sguardo sulle europee del 2024, le politiche del 2022 e le regionali

Genova, 28 ottobre 2024 – Oggi, lunedì 28 ottobre, in Liguria si vota per eleggere il nuovo presidente della Regione. Le elezioni anticipate si sono rese necessarie a causa delle dimissioni dell’ex presidente, Giovanni Toti, il 26 luglio. Toti aveva deciso di dimettersi dopo essere stato indagato a seguito di una importante indagine della Guardia di Finanza.

Le elezioni regionali del 2020

Le scorse elezioni regionali si tennero nel 2020, in piena pandemia di Covid-19. La votazione, che si sarebbe dovuta svolgere nella primavera del 2020, fu spostata al 20 e 21 settembre proprio a causa della pandemia. I candidati principali, quattro anni fa, erano Giovanni Toti e Ferruccio Sansa. Il primo, con la sua lista “Cambiamo con Toti Presidente”, correva per la rielezione (era già stato eletto nel 2015), sostenuto dal centrodestra unito: Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Unione di Centro. Lo sfidante di Toti, Ferruccio Sansa, giornalista e figlio dell’ex sindaco di Genova Adriano Sansa, era sostenuto dalla lista civica “Ferruccio Sansa Presidente”, dal Movimento Cinque Stelle, dal PD, dalla lista unica Europa Verde-Democrazia Solidale-Centro Democratico e da una altra lista unica composta da Sinistra Italiana, Possibile, èViva.

Assieme ai due più importanti vi erano anche altri otto candidati: Riccardo Benetti, Carlo Carpi, Marika Cassimatis, Giacomo Chiappori, Aristide Massardo, Gaetano Russo, Alice Salvatore e Davide Visigalli.

Il vincitore della tornata elettorale di quattro anni fa fu Giovanni Toti che in quella occasione venne quindi rieletto presidente della Regione per il suo secondo mandato.

A fronte di una affluenza del 53,42%, il candidato del centrodestra prese il 56,13% dei voti, mentre Sansa si fermò al 38,90%.

Le politiche del 2022

Due anni dopo, in Liguria, come nel resto del paese, dopo lo scioglimento delle Camere a causa della crisi del governo Draghi si andò alle urne per rinnovare i due rami del Parlamento: il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati. Vincitore del confronto elettorale di due anni fa fu il partito dell’attuale premier Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, che in Liguria conquistò il 24,11% dei voti. In seconda posizione il Partito Democratico, fermo al 22%. Terza, ma decisamente distaccata la Lega di Salvini che, in quella occasione prese solo il 9% dei voti.

L’affluenza alle urne fu una delle più alte in tutto il paese: si recarono al voto il 64,19% degli aventi diritto.

Le elezioni europee del 2024

In ultimo le elezioni europee del giugno 2024, svoltesi appena un mese dall’inizio dell’indagine per corruzione che ha travolto la giunta Toti. Per la tornata elettorale europea la Liguria è parte della circoscrizione Nord-Ovest, una delle cinque in cui è diviso il territorio del nostro paese (le altre sono Nord-Est, Centro, Sud e Isole). Nel nostro paese ad arrivare primo è stato Fratelli d’Italia, che nel Parlamento Europeo fa parte del Gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei, con il 28,76% dei voti. In seconda posizione è invece arrivato il Partito Democratico con il 24% delle preferenze. Per quanto riguarda la Liguria, qui, come nelle altre regioni della stessa circoscrizione, ha trionfato Fratelli d’Italia. Il partito di Giorgia Meloni ha ottenuto il 30% delle preferenze ed ha distanziato sia il PD, fermo al 23%, che la Lega di Salvini che si è attestata all’11,89%.