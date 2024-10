Chi sono i candidati per le elezioni regionali in Liguria 2024

Genova, 27 ottobre 2024 - Si vota. In Liguria cittadini e cittadine chiamati al voto, oggi domenica 27 ottobre e domani lunedì 29, per eleggere il nuovo presidente di Regione e insieme i futuri membri del Consiglio regionale, sciolto dopo le dimissioni di Giovanni Toti, accusato di corruzione e finanziamento. La successione all’ex governatore vede nove candidati in lizza, ma la competizione è tutta tra Marco Bucci, attuale sindaco di Genova e candidato del centrodestra, e Andrea Orlando, ex ministro nei governi Letta, Renzi, Gentiloni e Draghi, sostenuto da un’ampia coalizione di centrosinistra. Ma analizziamo le alleanze.

Liguria, cittadini al voto per l'elezione del presidente della Regione

Chi sono i candidati

Dopo nove anni di carica, in seguito alle inchieste giudiziarie che lo hanno coinvolto e il prossimo patteggiamento previsto per il 30 ottobre,il presidente uscente Giovanni Toti si prepara a lasciare il posto a un nuovo presidente di Regione. I candidati in lizza sono nove: oltre a Marco Bucci per il centrodestra e Andrea Orlando per il centrosinistra, si presentano anche Alessandro Rosson per il Movimento Indipendenza di Alemanno, Davide Felice per Forza del Popolo, Francesco Toscano per Democrazia Sovrana Popolare, Marco Ferrando del Partito Comunista dei Lavoratori, Nicola Rollando con Per l'Alternativa, Potere al Popolo, Pci, Rifondazione Partito Comunista e Sinistra Europea, Maria Antonietta Cella per il Partito Popolare del Nord e Autonomia e Libertà e Nicola Morra per Uniti per la Costituzione. Insieme agli aspiranti presidenti concorrono 570 candidati per il ruolo di consigliere regionale. Le liste sono distribuite tra le province con 19 a Imperia, 19 a Savona, 20 a Genova e 19 alla Spezia.

Le coalizioni

Il centrodestra, al governo da nove anni con Toti, punta a mantenere il controllo della Regione con Marco Bucci, sindaco di Genova, sostenuto da sette liste tra cui Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Udc, Alternativa Popolare, Orgoglio Liguria e Vince Liguria. Il centrosinistra, invece, schiera l’ex ministro della Giustizia Andrea Orlando, appoggiato da Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle, Patto Civico Riformista (che include anche Azione), Liguri a testa alta e la lista Orlando Presidente; nonostante vari tentativi di accordo, Italia Viva, +Europa e Partito Socialista Italiano si sono ritirati per divergenze con la coalizione. Ma entriamo nel dettaglio delle liste.

Chi sostiene Andrea Orlando

Tra le forze in campo a sostegno di Andrea Orlando troviamo Alleanza Verdi Sinistra che schiera vari candidati: a Genova si presentano Ferruccio Sansa, Simona Cosso, e Selena Candia, tra gli altri; a Savona, ci sono Simona Simonetti e Maria Gabriella Branca; La Spezia vede la partecipazione di Roberto Centi e Giorgia Lombardi; mentre in provincia di Imperia si candidano Jacopo Colomba e Daniela Lantrua. La lista Andrea Orlando presidente include nomi come Marco Ansaldo e Ilaria Gibelli a Genova, mentre a Savona si trovano Manuela Gozzi e Massimo Niero. A La Spezia, Lorenzo Camellini e Valentina Antonini rappresentano la lista, e in Imperia ci sono Gabriella Manfredi e Leandro Faraldi. Il movimento Liguri a testa alta si fa forte con candidati come Paola Negro e Fabio Tosi a Genova, Roberto Molinaro a Savona, e Olga Tartarini a La Spezia. In provincia di Imperia, si presentano Angelo Roberto Manduca e Giovanni Battista Musso. Il Movimento Cinque Stelle propone nomi come Stefano Giordano e Mirko Carissimo a Genova, Lorenzo Trucco a Imperia, e Paolo Ugolini a La Spezia, mentre a Savona sono in corsa Stefania Scarone e Dario Caruso. Il Partito Democratico schiera candidati come Simone D’Angelo e Donatella Anita Alfonso a Genova, Roberto Arboscello a Savona, e Carola Baruzzo a La Spezia. Infine, il Patto Civico Riformista presenta Cristina Lodi e Sergio Rossetti a Genova, e Maria Adele Taramasso a Savona, con diversi candidati anche a La Spezia e Imperia.

Le liste a sostegno di Marco Bucci

Tra i principali sostenitori del candidato di centrodestra troviamo Alternativa Popolare, presente con candidati come Stefano Bandecchi e Loredana Mucci a Genova, insieme a Simonetta Cozzani e Gianluca Zazzi. A Savona, si candidano Teresa Simonetta Benetti e Vincenzo Dolce, mentre a Imperia troviamo Pietro Bonello e Barbara Bianco. La Spezia vede la partecipazione di Simonetta Cozzani e Loriano Isolabella. Forza Italia schiera Carlo Bagnasco e Antonella Aonzo a Genova, mentre in provincia di Imperia si presentano Marco Scajola e Chiara Cerri. A Savona, sono in corsa Angelo Vaccarezza e Maria Teresa Nasi, e a La Spezia troviamo Giorgio Cozzani e Barbara Ratti. Per Fratelli d’Italia, a Genova ci sono Lucia Aliverti e Stefano Balleari, mentre a La Spezia si candidano Daniela Carli e Gianmarco Medusei. A Savona, Massimo Arecco e Rocco Invernizzi si uniscono alla corsa, con Luca Lombardi e Veronica Russo in Imperia. La Lega è rappresentata a Genova da Edoardo Rixi e Alessio Piana, mentre a Savona ci sono Stefano Mai e Giancarlo Canepa. Imperia ospita Alessandro Piana e Sonia Viale, e a La Spezia si candidano Stefania Pucciarelli e Lorenzo Brogi.

Orgoglio Liguria include nomi come Stefano Anzalone e Manuela Arata a Genova, con Angela Marano e Giossi Massa a Imperia. A Savona, i candidati sono Stefania Cosso e Giuseppe Rappa, mentre a La Spezia troviamo Marco Ceglie e Miriam Mercedes Rodriguez. L’Unione di Centro (Udc) presenta Paolo Repetto e Gaia Mainieri a Genova, con Francesco Ponzanelli e Gabriella Crovara a La Spezia. A Savona, Luigi Tezel e Maria Luisa Formato sono tra i candidati, mentre a Imperia ci sono Elena Tonengo e Antonello Ventre. La lista Vince Liguria, infine, è composta da Federico Bogliolo e Matteo Campora a Genova, con Maria Renza Adonide e Alessandro Bozzano a Savona. Imperia ha Alberto Alberti e Antonello Gandolfo, mentre a La Spezia si presentano Gerardo Ambrosini e Ivano Barcellone.

L’affluenza al voto

Oggi domenica 27 ottobre si vota dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. L'affluenza alle 12 di oggi è stata del 13,06% per le Regionali in Liguria, leggermente inferiore al 13,96% delle scorse elezioni. In provincia di Genova, l'affluenza alle 12 è aumentata al 14,29% rispetto al 14,19% precedente. Nelle altre province, i dati delle 12 mostrano un calo: Imperia al 10,31% (precedentemente 12,97%), La Spezia all’11,94% (era 13,08%) e Savona al 12,23% (in calo dal 14,67%).