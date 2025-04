Manifestazione 5 Stelle: chi ci sarà. Conte chiama il Pd. Landini si sfila

Roma, 1 aprile 2025 – Ormai è questione di ore. “Noi abbiamo aperto la manifestazione di sabato 5 aprile “a tutte le forze politiche, le associazioni, i singoli cittadini – ha ribadito ieri Giuseppe Conte, leader M5s – quindi confido assolutamente che ci sia anche il Pd, che ci siano tutti coloro che ritengono questo piano di riarmo una prospettiva completamente folle che farà malissimo all’Italia, ma distruggerà anche l’unità e l’integrazione dell’Europa”.

Il leader del M5s Giuseppe Conte, 60 anni, con l’ex sindaca di Roma Virginia Raggi, 46 anni (Ansa)

Incognita Pd

Ma se ci sarà il Pd ancora non è dato sapere. Dal Nazareno fanno trapelare che “una delegazione potrebbe essere presente”, mentre è quasi certa l’assenza della segretaria, Elly Schlein. Nel Pd, la linea sul riarmo è quella emersa dalla risoluzione unitaria in cui il partito chiedeva all’Ue una “radicale revisione” del piano von der Leyen, ma l’eventuale partecipazione del Pd potrebbe far storcere il naso all’ala riformista e riaccendere le tensioni. “Credo che Schlein non abbia bisogno dei miei consigli”, ha commentato la vicepresidente della Camera Anna Ascani. “Su questo ha scelto una linea testardamente unitaria e sceglierà pensando di mettere insieme questa necessità e le differenze che però ci sono e che non possiamo nascondere”. La “delegazione“, dunque, potrebbe essere il giusto compromesso, ma ancora la decisione definitiva non è presa.

Travaglio e Barbero in piazza

Sabato lo slogan sarà Basta soldi per le armi. Fermiamoli!, il corteo che partirà da Piazza Vittorio a Roma, alle 13, e terminerà in via dei Fori Imperiali, dove verrà allestito un palco. La scaletta definitiva degli interventi ancora non è definitiva, ma si sa che saranno presenti Marco Travaglio e Tomaso Montanari, lo storico Alessandro Barbero e il direttore di Greenpeace, Giuseppe Onufrio. Sotto quel palco, Conte vorrebbe radunare 30mila persone, esattamente quante ce n’erano in piazza del Popolo, nella manifestazione per l’Europa, ma siccome non esiste una piazza vera e propria sui Fori (c’è Piazza Venezia, ma non è cosa), sarà difficile contare l’esatto numero dei partecipanti. Di sicuro Avs, che sul tema della difesa è allineato ai pentastellati, ha fatto sapere che ci sarà. “Noi ci andremo – ha detto il leader Nicola Fratoianni –. Io e Bonelli saremo presenti”.

La Cgil non ci sarà

A quanto filtra, sono già cinquemila i posti prenotati dagli iscritti stellati nei pullman per Roma organizzati dal Movimento da tutta Italia, con un exploit atteso dalla Sicilia. Dalla Cgil, il segretario Maurizio Landini si è sfilato, spiegando che il sindacato “non aderisce a manifestazioni di partito”, ma apre sulle singole adesioni: “Poi, le singole persone faranno quello che ritengono più opportuno”. Annunciano, invece, che ci saranno gli ex parlamentari del polo progressista, Loredana De Petris, Stefano Fassina e Paolo Cento. Non dovrebbe partecipare, invece, Alessandro Di Battista, nonostante tanti ci sperino ancora. E l’ex sindaca di Roma Virginia Raggi sarà assente, ma solo, a suo dire, “per motivi familiari”.