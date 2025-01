Il caso Sala e i pentiti sui social. Dalle offese dei primi giorni alla festa per la liberazione

RomaDopo tanto odio e polemiche, alla fine i social hanno accolto la liberazione di Cecilia Sala con un sollievo. La notizia ha avuto il 95% di sentiment positivo. L’emozione più ricorrente, scrollando i profili da Facebook a X e Tik Tok, è la gioia, che si attesta al 75%. Il rilascio, dopo settimane di angoscia e incertezze, è stato accolto come un grande successo diplomatico del governo italiano. Gli utenti hanno espresso gratitudine verso il governo, in particolare verso la presidente del Consiglio Giorgia Meloni per l’impegno dimostrato in questo caso difficile, ma anche verso il corpo diplomatico e il ministro degli Esteri Antonio Tajani. I dati – che emergono da un instant report realizzato per Adnkronos da Vis Factor – disegnano il ritorno di Cecilia Sala come un momento di gioia collettiva per un’Italia che si è unita a sostegno della liberazione della giornalista.

E i social sono stati protagonisti anche della comunicazione ’ufficiale’. Dalla voce di Cecilia Sala subito veicolata tramite il suo podcast alla storia del suo compagno, Daniele Raineri, che per celebrare la gioia e l’orgoglio italiano ha postato un video del 2006, con il gol leggendario di Grosso contro la Germania, immortalato durante i Mondiali di calcio. "Cecilia è libera, un gran lavoro italiano, grazie a tutti", ha scritto il fidanzato di Sala su Instagram.

Nel 5% di sentiment negativo che in realtà ha imperversato durante i giorni di prigionia, emergono alcuni segnali di polemica, con critiche sull’operato di una parte dell’opposizione, che si interroga sulle condizioni della liberazione. Sembrano molto lontani i giorni in cui la giornalista italiana era stata al centro delle critiche delle orde di odiatori che inondano i social, che andavano dal più classico "Te la sei andata a cercare" fino alle accuse per le posizioni assunte da Sala, sul "caso dei due Marò", tirando fuori i vecchi tweet della giornalista datati 2013.

"Salvare due persone giocandosi la propria affidabilità significa metterne in pericolo molte di più", recita uno dei post che per giorni è stato al centro delle polemiche dei paragoni con il caso dei due fucilieri di Marina in missione sulla nave mercantile Enrica Lexie arrestati in India. Anche il mondo dello spettacolo ha voluto esprimere la sua gioia per il ritorno di Sala.

Tra i post più virali, quello dell’attrice Paola Cortellesi, che su Instagram ha scritto: "Abbiamo atteso, come tutte e tutti, con apprensione la scarcerazione di Cecilia Sala. Siamo felici oggi di saperla libera. Una gioia immensa". Mentre sul social di Elon Musk, X, a finire nel mirino delle critiche è stato il giornalista Corrado Augias, il quale aveva recentemente criticato il viaggio della premier Meloni negli Usa per incontrare Donald Trump, sottolineandone la poca utilità.