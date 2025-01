Cecilia Sala su Instagram: “Non ho mai pensato, in questi 21 giorni, che sarei stata a casa oggi”

Roma, 9 gennaio 2025 – Cecilia Sala nel suo primo post su Instagram prova a raccontare l’emozione incredibile della sua liberazione dopo aver trascorso 21 giorni nel carcere di Evin, in Iran.

“Ho la fotografia più bella della mia vita, il cuore pieno di gratitudine, in testa quelli che alzando lo sguardo non possono ancora vedere il cielo. Non ho mai pensato, in questi 21 giorni, che sarei stata a casa oggi. Grazie”. La giornalista ha postato la foto dell’abbraccio con il compagno, Daniele Raineri, all’arrivo all’aeroporto di Ciampino.

Il lieto fine di una storia che era diventato un incubo, come lo ha definito Renato Sala, il padre di Cecilia, arriva ieri alle 11.24, quando Palazzo Chigi comunica che la giornalista de Il Foglio e Chora Media è stata liberata.

Ma la vicenda non sarebbe ancora “del tutto conclusa”: ed è soprattutto per questo motivo che fonti di governo continuano a predicare “massima prudenza”. Soprattutto in relazione all’affaire Mohammad Abedini, l’ingegnere iraniano 38enne arrestato all’aeroporto di Malpensa lo scorso 16 dicembre dalla Digos: una storia che inevitabilmente si intreccia con quella della giornalista italiana, nonostante l’Iran abbia smentito un collegamento tra i due casi.