Chi è Daniele Raineri, il fidanzato di Cecilia Sala

Roma, 8 gennaio 2024 – Ha descritto in un articolo l’isolamento a cui è stata costretta Cecilia Sala durante la prigionia in Iran, spendendosi in prima persona per la liberazione della giornalista italiana arrestata a Teheran. È la battaglia portata avanti dal 47enne Daniele Raineri, fidanzato e collega della 29enne. “L’ho sentita, mi ha detto: ci vediamo tra poco. Era emozionata e contentissima”, racconta all’Ansa il compagno Daniele Raineri. Ecco chi è il fidanzato di Cecilia Sala.

Chi è Daniele Raineri

Ligure di origine, Daniele Raineri è nato a Genova il 31 marzo 1977. È un giornalista professionista specializzato nel raccontare le notizie dall’estero. “Daniele Raineri è uno dei massimi esperti in conflitti e crisi internazionali del panorama giornalistico italiano”, spiegano gli organizzatori del TedX di Cuneo, che nel 2024 ha lo ha ospitato sul palco con l’intervento ‘Il mondo che si restringe’.

Ufficialmente vive a Roma, ma viaggia continuamente per lavoro. È stato corrispondente dal Cairo e da New York per ‘Il Foglio’, lo stesso giornale per il quale lavora Cecilia Sala. Ha lavorato in diverse zone del Medio Oriente, dall’Iraq alla Siria e altri Paesi. E collabora per Il Post di Luca Sofri.

Corrispondente di guerra

Corrispondente di guerra, la sua passione per il giornalismo d’inchiesta lo ha portato a vivere a stretto contatto con i soldati americani, con l’esercito iracheno e con i ribelli siriani durante la guerra civile. Conosce molto bene l’arabo, che ha studiato nello Yemen.

Dall’aprile 2022 a settembre 2024 ha lavorato come inviato per Repubblica – si occupato soprattutto della guerra in Ucraina per la redazione esteri – per poi passare a Il Post