Cecilia Sala, “si valuta la liberazione di Abedini”. E’ l’iraniano bloccato in Italia su richiesta degli Stati Uniti

Roma, 8 gennaio 2025 - Il ministro della Giustizia Carlo Nordio a Palazzo Chigi – apprende l’Ansa da fonti informate – per la valutazione dell'eventuale rilascio di Mohammaed Abedini - l'ingegnere iraniano bloccato in Italia lo scorso 16 dicembre su richiesta degli Stati Uniti - che potrebbe già avvenire nelle prossime ore. Anche secondo quanto risulta a L'Aria che tira su La7, fonti vicine al prossimo segretario di Stato americano Rubio sostengono che l'ingegnere iraniano Mohammad Abedini Najafabadi, arrestato in Italia, sarà scarcerato e probabilmente rimpatriato in Iran.

Il ministro Nordio però smentisce categoricamente la notizia, secondo la quale si troverebbe a Palazzo Chigi per discutere del caso Abedini. Come si sottolinea nella nota del dicastero "nell'incontro con le forze di maggioranza si è discusso della riforma costituzionale della separazione delle carriere e in merito ai problemi legati all'applicativo App Giustizia". Alla domanda se l'Italia intendesse liberare l'ingegnere iraniano Abedini, a seguito della liberazione di Cecilia Sala, risponde: "Noi abbiamo un trattato di estradizione con gli Usa che viene valutato secondo parametri giuridici".

"Gli stessi iraniani hanno separato le due cose. Intanto godiamoci il rientro in Italia di Cecilia Sala, una brava giornalista", aveva detto poco prima il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in collegamento con l'edizione straordinaria del Tg1, rispondendo alla domanda su quanto abbia pesato l'incontro di qualche giorno fra tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump a Mar-a-Lago, in Florida.

"Ho saputo del comunicato rilasciato e sono molto contento del ritorno a casa della nostra Cecilia Sala", ha detto l'avvocato Alfredo De Francesco, difensore di Abedini, l'ingegnere iraniano bloccato in Italia lo scorso 16 dicembre su richiesta degli Stati Uniti.