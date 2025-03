Papa Francesco ricoverato, nessuna nuova crisi. Il virologo: sta reggendo

Roma, 5 marzo 2025 – Nella gravità del quadro clinico, “se c’è quantomeno un aspetto positivo, è che il Papa sta affrontando crisi gestibili e localizzate a livello respiratorio”. Nella sua complessità “l’organismo sta tenendo, si sono scongiurati i rischi di sepsi”. Inutile abbandonarsi al pessimismo sul decorso ospedaliero dell’88enne Bergoglio, predica il professor Massimo Clementi, ordinario emerito di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele. Piuttosto lo specialista ricorre a una buona dose di realismo nel commentare le ultime notizie sul Pontefice, dal 14 febbraio ricoverato al Gemelli per una polmonite bilaterale e vittima in queste settimane di quattro broncospasmi.

Massimo Clementi

Nelle ultime due notti il Papa è stato ventilato meccanicamente: che cosa significa?

“Ha indossato una mascherina che copre non solo il naso, ma anche la bocca per consentire una migliore ossigenazione. Non è un elemento di gravità ulteriore”.

Bergoglio è suo malgrado su un ottovolante?

“Purtroppo sì, sono giorni e settimane d’inevitabili alti e bassi. Queste crisi respiratorie erano ampiamente prevebili. Incide l’età e il fatto che Francesco soffra di problemi respiratori irreversibili, come asma cronica e bronchiectasie che sono delle malformazioni dell’apparato a livello bronchiale. A questo quadro, già di per sé complesso, si deve aggiungere la rimozione del lobo superiore del polmone destro, subita da giovane”.

Arriviamo alla sua materia d’elezione, professore, che tipo d’’infezione polmonare ha colpito il Papa?

“Non si tratta di una polmonite bilaterale comune, ma di una forma polimicrobica. In altri termini, agiscono più tipi di batteri o batteri e virus ovvero funghi”.

Su un quadro come quello di Bergoglio non ci voleva proprio?

“Purtroppo la guarigione è molto più complessa. Tuttavia, quello che deve preoccupare non sono tanto i broncospasmi quanto piuttosto la tenuta dei reni e dell’apparato cardiocircolatorio. Se l’infezione dovesse passare al sangue, diverrebbe sistemica”.

Ma, da quanto sappiamo, ciò non si sta verificando. Anche l’ab ingestis è stata scongiurata.

“Segno che gli antibiotici e le altre terapie stanno facendo il loro corso e che il Papa è in buone mani dal punto di vista clinico”.

Ha ancora senso parlare di un pieno recupero?

“Difficile dirlo, soprattutto per chi non ha sotto il naso la cartella clinica. La situazione è altamente complessa. E nel caso comunque vanno messi in preventivo un paio di mesi”.

Quale è l’approccio più realistico?

“Per adesso è bene concentrarsi su una riduzione dei focolai della polmonite bilaterale. L’ossigenoterapia ad alti influssi è funzionale a ciò”.

Questo comporterebbe una diminuzione del rischio di ulteriori broncospasmi?

“Sì, certamente, anche se questi insulti respiratori sono da mettere abbastanza in preventivo”.

Ogni volta che accade si ha broncoaspirazione e ventilazione meccanica non invasiva: sono manovre che rientrano in un’ordinaria cura di tali complicazioni?

“Sì, non c’è nulla di fuori posto, perché il Papa ci viene descritto vigile e collaborativo”.