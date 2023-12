Giorgia Meloni e Andrea Giambruno alla recita della figlia Ginevra

Roma, 20 dicembre 2023 - Giorgia Meloni e Andrea Giambruno alla recita scolastica della figlia Ginevra, questa mattina.

La premier – che è influenzata e per questo ha annullato gli impegni istituzionali della giornata e della settimana -, era seduta in prima fila. L’ex compagno era distante. La notizia - e le foto - sono state pubblicate dal sito Dagospia.

Dopo aver assistito alla recita – a quanto pare senza attendere la fine dello spettacolo – la presidente del Consiglio, già costipata, si è sentita poco bene e ha deciso di sottoporsi a un tampone, che è risultato negativo. Meloni avrebbe quindi chiamato il suo staff per comunicare l'esito dell'esame e confrontarsi sulla conferma o meno degli appuntamenti previsti nei prossimi giorni.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni dal palco di Atreju

Dopo un breve consulto, la premier ha preferito annullare la conferenza stampa di fine anno, in programma domani: i suoi stretti collaboratori le hanno suggerito intanto di non partecipare oggi al saluto al Colle con le più alte cariche dello Stato e di rinviare il briefing con la stampa per evitare che venisse 'cancellato' all'ultimo minuto sempre a causa del malessere dovuto allo stato influenzale.

Meloni era apparsa già raffreddata domenica, quando dal palco di Atreju, la kermesse di FdI, aveva parlato per più di un’ora.

E proprio ad Atreju il 15 dicembre era comparso, a sorpresa, Andrea Giambruno. Il giornalista aveva stretto la mano alla sorella di Meloni, Arianna, ma non aveva voluto rispondere alle domande dei colleghi. La fine della storia d’amore era stata comunicata dalla premier Meloni via social, il 20 ottobre, con queste parole: “La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra”.

