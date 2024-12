FdI cala, peggior dato dalle Europee. Cresce il Pd di Schlein: i due partiti sotto i 5 punti di distacco

Roma, 14 dicembre 2024 – Scende Fratelli d’Italia, sale il Pd. La distanza tra i primi due partiti si accorcia e torna ad essere inferiore a 5 punti, con il partito della premier Giorgia Meloni che fa segnare il suo dato peggiore dalle Europee di giugno, mentre il Partito democratico di Elly Schlein ritrova valori che non si registravano da luglio. E’ la tendenza, che appare come qualcosa più di un'oscillazione, fotografata nella Supermedia YouTrend/Agi di questa settimana, una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto.

Numeri alla mano, il partito della premier perde mezzo punto percentuale in due settimane, mentre il principale partito di opposizione guadagna lo 0,4%. in lieve aumento M5s e Azione, mentre calano Forza Italia e Avs. Stabili invece Lega e Italia viva. Ma non è tutto. Sia la crescita del Pd che il calo di FdI avvengono senza essere “compensati” da variazioni di segno opposto tra i partiti alleati: questo fa sì che anche i rapporti di forza tra centrodestra e centrosinistra, e ancor più tra centrodestra e quello che viene definito “campo largo” delle opposizioni, siano più equilibrati rispetto al recente passato. Ma vediamo in concreto i numeri con indicazione delle variazioni (tra parentesi) rispetto alla Supermedia del 28 novembre scorso.

Supermedia Liste:

FDI 28,5 (-0,5)

PD 23,6 (+0,4)

M5S 11,5 (+0,1)

Forza Italia 9,0 (-0,2)

Lega 8,8 (nessuna variazione)

Verdi/Sinistra 6,2 (-0,1)

Azione 2,8 (+0,1)

Italia Viva 2,3 (nessuna variazione)

+Europa 2,1 (+0,1)

Noi Moderati 1,0 (nessuna variazione)

Supermedia Coalizioni 2022

Centrodestra 47,3 (-0,7)

Centrosinistra 31,8 (+0,2)

M5S 11,5 (+0,1)

Terzo Polo 5,1 (+0,1)

Altri 4,3 (+0,3)

Il metodo

La ponderazione attuale, che include sondaggi realizzati dal 28 novembre all'11 dicembre, è stata effettuata il 12 dicembre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Eumetra (data di pubblicazione: 5 dicembre), Euromedia (11 dicembre), Ipsos (30 novembre), Ixe' (11 dicembre), Noto (3 dicembre), Quorum (9 dicembre), SWG (2 e 9 dicembre), e Tecne' (30 novembre e 7 dicembre).