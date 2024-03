Elezioni regionali Abruzzo, Rocco Siffredi: “Votiamo con il cuore”

Domenica 10 marzo l'Abruzzo va al voto per rinnovare i vertici del proprio Consiglio regionale e un appello ad andare alle urne arriva da un volto noto abruzzese.

"Sono sincero, non ho mai votato in vita mia, lo so che è un brutto messaggio ma è così. So chi sono i due candidati anche se non li conosco molto. Posso dire che in Abruzzo non abbiamo bisogno di gente dura perché siamo duri di nostro. Non andiamo con gli slogan, con la realtà, votiamo col cuore" ha spiegato a Rai Radio1, intervenuto a Un Giorno da Pecora, l'attore e regista porno Rocco Siffredi, intervistato da Giorgio Lauro ed Enzo Iacchetti.

L'appello è continuato: "Invito tantissimo gli abruzzesi a non fare come me però e ad andare a votare. Quando non si vota e si perde fiducia nelle istituzioni non è una bella cosa".

L'attore e regista, simbolo italiano del cinema hard in tutto il mondo, ha poi svelato un retroscena: "Mi hanno mai chiesto di candidarmi? Sì, tanti anni fa lo stesso partito di Cicciolina, i Radicali. Mi volevano candidare in Parlamento. Ma io non sono una persona che ama i compromessi, non riuscirei mai a farli e quindi non sarei un buon politico".