Elezioni Basilicata, il centrosinistra alla ricerca di un candidato. Ipotesi Piero Marrese

Roma, 17 marzo 2024 – Il centrosinistra ci riprova. Nuovo tavolo di Pd, M5s, Avs e socialisti per trovare un candidato per le elezioni regionali della Basilicata dopo la rinuncia di Domenico Lacerenza. Uno dei nomi che circolano è quello di Piero Marrese, presidente della provincia di Matera, sostenuto soprattutto dai dem lucani.

Azione

Al nuovo vertice della coalizione non prende parte Azione, che è pronta a sostenere Vito Bardi, attuale governatore della Basilicata e candidato del centrodestra. "Schlein, dopo la figuraccia del candidato ritirato, ha riconfermato l'adesione al veto dei 5S sulla partecipazione di Azione alla nuova coalizione, confermando la definitiva svolta del Pd verso il campo populista e la leadership di Conte", dice oggi Carlo Calenda, spiegando di aver provato "grande sconcerto" per non essere "riusciti a parlare con nessuno" del Pd. "Abbiamo provato di tutto ma ad impossibilia nemo tenetur (nessuno è tenuto alle cose impossibili, ndr). Buona strada".

Italia Viva

Chi sicuramente appoggerà Bardi sarà Italia Viva, fa sapere Matteo Renzi che – ospite della trasmissione 'In mezz'ora' – lo definisce "un centrista supportato dal centrodestra che ha governato bene". "Io nelle elezioni regionali vorrei che scegliessimo sulla base del candidato migliore - aggiunge il leader di Iv. Il Pd non è più quello di prima, prima faceva le primarie ora sceglie un primario (Lacerenza, ndr), sono al quinto candidato. La nuova leadership dem non fa le primarie e non punta ai voti ma ai veti, io dico: auguri, va bene così, secondo me vince Bardi".

Tajani (Forza Italia)

"Se Azione e Italia Viva decidono di sostenere Bardi e Cirio (in Piemonte, ndr) è una scelta che accogliamo con favore", dice dal canto suo il segretario di Forza Italia, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Dimostra che i nostri presidenti hanno lavorato bene e sono in grado di allargare una coalizione di centrodestra. Il nostro buon governo, insieme agli alleati di centrodestra, è in grado di attrarre altre forze. Si tratta di governo locale", aggiunge intervenendo ad 'Agorà Weekend' -. Come diceva Berlusconi bisogna essere concavi e convessi, capaci di attrarre tutti".