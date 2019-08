Roma, 5 agosto 2019 - Il governo ha posto in Senato la questione di fiducia sul decreto Sicurezza bis nel testo approvato dalla Camera. Il presidente Casellati ha convocato la conferenza dei capigruppo per decidere i tempi delle relative procedure di voto.

Intanto l'Aula del Senato ha respinto le questioni pregiudiziali al decreto legge sicurezza con 217 contrari, 53 favorevoli e 2 astenuti.

FORZA ITALIA - "La posizione di Forza Italia al decreto Sicurezza bis è nota: alla Camera, dove il regolamento consente un voto sulla fiducia e uno sul merito del provvedimento, abbiamo votato favorevolmente al testo ma abbiamo detto no alla fiducia essendo fermamente all'opposizione. Al Senato, dove il regolamento prevede un unico voto, Forza Italia resterà in aula ma non parteciperà al voto di fiducia, per non dare un messaggio sbagliato sul merito del provvedimento, votando contro, ma votare a favore significherebbe far parte del governo e questa non è la nostra posizione. Si tratta di una scelta equilibrata perché riteniamo che il decreto, sebbene possa essere migliorato, vada nella giusta direzione. E' chiaro però che pensiamo anche che questo sia un governo balneare arrivato al capolinea e che litiga su tutto. Forza Italia non vuole avere nulla a che spartire con questa maggioranza che ogni giorno dimostra i suoi limiti e la debolezza delle soluzioni". Lo ha detto Mariastella Gelmini, presidente del gruppo Forza Italia alla Camera, intervenendo a Sky tg 24 pomeriggio.

ASTENSIONE FDI - Fratelli d'Italia si asterrà sul voto di fiducia con il quale il governo intende approvare al Senato il decreto sicurezza bis. E' quanto emerso da una riunione dei senatori Fdi con Giorgia Meloni a palazzo Madama.

APPLAUSI DI SCHERNO: Applausi di scherno e grida 'vergogna' si sono levati dai banchi del Pd quando, in Senato, il ministro per i rapporti con il Parlamento, Fraccaro, ha comunicato che il governo avrebbe posto la fiducia. Dalla maggioranza, prima i senatori della Lega e poi quelli del M5S, dopo qualche secondo hanno risposto, a loro volta, con applausi di scherno rivolti ai parlamentari del Pd.

GRASSO, "PARLAMENTO UMILIATO" - "Ancora una volta questo Governo umilia il ruolo del Parlamento; ancora una volta ci costringe a ratificare un provvedimento - perchè è questo che succederà, lo sappiamo tutti - senza poterlo realmente discutere: testo blindato, emendamenti ignorati, il compito dei senatori si limiterà a timbrare, qualcuno felice e altri meno, il volere dei capi, anzi del Capitano. Un passo alla volta state trasformando il tempio della democrazia in quell'aula sorda e grigia, in quel bivacco di manipoli evocato in un periodo di cui alcuni, anche qui dentro, provano nostalgia". Lo afferma Pietro Grasso (LeU) durante la discussione generale sul Decreto Sicurezza Bis in Senato.

L'obiettivo di M5s e Lega è arrivare a 'quota 158' sul voto di questa sera sulla fiducia al dl Sicurezza bis. I pentastellati hanno recuperato il voto di Airola ("non faccio cadere il governo su questo"), quello di Ciampolillo e si punta a far sì che anche i senatori Giarrusso e Montevecchi, alla fine, convergano sul semaforo verde. Fattori, che in un primo momento aveva annunciato il suo no, dovrebbe uscire dall'Aula. Così come La Mura e Mantero. "Al massimo potrebbero essere quattro o cinque quelli che non voteranno", spiegano fonti parlamentari. Salvini tiene alta la tensione. "Vedremo questa sera se ci sarà una maggioranza", ha detto.