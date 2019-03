Verona, 30 marzo 2019 - Tre eventi in un giorno. Parte tutto da Verona, al Congresso mondiale delle famiglie, dove oggi è atteso il fronte leghista. Dopo gli incontri di ieri, nel pomeriggio, infatti, ci saranno gli ospiti più attesi. Il vicepremier Matteo Salvini e i due ministri Fontana (Famiglia) e Bussetti (Istruzione). Ma anche Giorgia Meloni (leader di Fd'I) e Elisabetta Gardini, unica forzista che ha deciso di partecipare, in polemica col suo partito, oggi riunito con Silvio Berlusconi. A contestare l'evento degli ultras cattolici pro life e contro l'aborto scenderanno in piazza nel primo pomeriggio, sempre a Verona, circa 20mila persone.

La contromanifestazione organizzata da "Non una di meno", vedrà in piazza sinistra, sindacati e Verdi. Tra gli outsider dovrebbe sfilare anche Maria Gandolfini, figlia del leader del Family day, che ieri a Radio Capital ha criticato le posizioni del padre, pasdaran anti aborto. Lo stesso Gandolfini ha ribattuto: "Vuol dire che non sono fascista". I 5 Stelle, come da prassi, non si mischieranno a nessuno dei due eventi. E tra cattolicesimo sovranista e manifestazione "arcobaleno" oggi saranno a Roma per una manifestazione 'terza' per annunciare nuove misure per i giovani. Non mancheranno altri eventi in giro per l'Italia (da Rousseau city lab a Genova con il guardasigilli Bonafede al redditour a Napoli con la ministra Lezzi) per offuscare la presenza salviniana del pomeriggio. Il sottosegretario alle Pari Opportunità, Vincenzo Spadafora, va oltre. E annuncia: il 17 maggio patrocinerò la manifestazione internazionale dei diritti Lgbt.