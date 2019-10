Roma, 19 ottobre 2019 - "Questa piazza incredibile. Qua oggi c'è l'Italia vera, che lavora, che soffre, che sogna, che spera". Così Matteo Salvini si concede un primo bagno di folla sul palco della manifestazione del centrodestra di questo pomeriggio a Roma. L'obiettivo è "mandare a casa il governo delle tasse", come spiega la capogruppo di Forza Italia alla Camera, Mariastella Gelmini. Il centrodestra - a trazione leghista - ritrova la sua unità dietro lo slogan 'Orgoglio italiano' non senza polemiche (come quelle di Fratelli d'Italia che ha protestato per i soli simboli del Carroccio sul palco).

La diretta

Il "no" di Brunetta e Carfagna

Ma le polemiche hanno riguardato anche Forza Italia, dove non sono mancati malumori per l'annunciata presenza di CasaPound. Presenza che però il leader Simone Di Stefano giustifica come "un contributo di idee" dal momento che "CasaPound non si candida più alle elezioni". Ma aggiunge: "Siamo contenti se abbiamo dato finalmente il coraggio alla Carfagna o a Brunetta di passare con Renzi". E in effetti spicca l'assenza dei due storici esponenti del 'partito azzurro'. "Quella piazza non ci appartiene", ha spiegato Brunetta in un'intervista Repubblica criticando "l'eccesso di generosità" da parte di Silvio Berlusconi. "Pur di tenere ancora una volta unito il centrodestra ha messo in campo fisicamente la sua persona, con tutti i rischi che ne conseguono. Ma in politica l'eccesso di generosità non sempre è un bene. Penso che ogni tanto occorra dire dei no".

Berlusconi: "Qui per unità"

Parole che però non hanno fermato il Cavaliere. "Questa piazza è una cosa emozionante, che ci impone di lavorare insieme ed è con questo spirito che presento colui che per primo sconfisse Romano Prodi": è la presentazione che gli riserva Salvini. E Silvio Berlusconi spiega che "solo se siamo insieme tutti uniti potremo cambiare la nostra Italia". "Siamo qui per dire no al governo delle tasse, delle manette, della burocrazia, del giustizialismo fuori controllo. Siamo qui per mandare a casa un governo non eletto dagli italiani", continua il leader forzista. Poi rispolvera uno dei suoi cavalli di battaglia: "Siamo qui a dire no al governo delle cinque sinistre, quattro in Parlamento" (M5s, Pd, Italia viva e liberi e uguali) e "con loro, e forse con più potere di loro, c'è la quinta, quella giudiziaria che non ha mai smesso di perseguitare gli avversari politici". Scattano gli applausi e i "Silvio Silvio", Berlusconi rinnova l'appello alla coalizione. "Uniti conquisteremo sicuramente una grande vittoria, e siamo sicuri di vincere le prossime regionali, ovunque. Per vincere siamo tutti indispensabili, voi della Lega, di FdI e noi di Forza Italia", conclude.

Meloni contro Beppe Grillo e ius soli

Poi è la volta di Giorgia Meloni, che Salvini presenta minimizzando le polemiche sui simboli ("I giornali hanno ricamato perché non possono nascondere questa marea umana, splendida piazza con mille bandiere e mille comuni").

La piazza tra cori e fischi

Tanti gli interventi sul palco, a partire da quelli dei governatori delle Regioni: Giovanni Toti (Liguria), Christian Solinas (Sardegna), Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia), Alberto Cirio (Piemonte), Nello Musumeci (Sicilia), Attilio Fontana (Lombardia), Donato Toma (Molise), Luca Zaia (Veneto), Marco Marsilio (Abruzzo), Maurizio Fugatti (presidente della provincia autonoma di Trento). Cori "Matteo, Matteo" e acclamazioni per Salvini.

Urla e fischi invece quando sui maxischermi sono stati proiettate alcune clip del premier Giuseppe Conte. Scena che si è ripetuta in occasione delle immagini di Matteo Renzi al duello tv con Matteo Salvini, di 'Bandiera Rossa' e infine di un video di Luigi Di Maio. Nel mirino è finito anche il giornalista Gad Lerner.