L'indagine punta esclusivamente su Valeriano Forzati, pluripregiudicato e uomo che fa paura a tutti, amico di Felice Maniero, boss della Mala del Brenta. Fu lui l'ultimo ad essere visto la notte del 29 settembre 1988 con Willy. Ma Forzati nega ogni coinvolgimento. Quattro mesi dopo compie un massacro al night Laguna Blu e fugge in Argentina. Nel 1990, processato in contumacia per l'omicidio di Willy, viene assolto.

