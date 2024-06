Spunta la figura enigmatica di don Tiziano Bruscagin, parroco per oltre 30 anni di Goro. In una intervista al sottoscritto, registrata e poi portata in Procura, farà i nomi dei presunti responsabili dell'omicidio: "Ma a Goro - dirà - lo sanno tutti". A novembre 2014 il fascicolo sull'omicidio di Willy, dopo oltre 20 anni, viene riaperto.