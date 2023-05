Bolla affitti per gli studenti, c'è chi dice no

Le residenze universitarie in Italia sono pressoché inesistenti. I privati affittano sempre più malvolentieri agli universitari e preferiscono i turisti "mordi e fuggi". Che fare? La ministra Anna Maria Bernini ha appena incaricato un gruppo di esperti di individuare un'ipotesi di costo medio calmierato per ogni posto letto. I Comuni hanno molti margini di intervento, spiega nel podcast l'avvocato civilista Ugo Ruffolo.

I rettori si dicono pronti a individuare nuove strutture per le residenze sul modello dei paesi anglosassoni. Il rettore della Bocconi, Francesco Billari, propone in particolare un reddito di cittadinanza per gli studenti, come ci racconta la collega de "il Giorno", Simona Ballatore. I privati sono sul chi va là. Cosa succederà, quindi, nel Belpaese dei tanti atenei e dei fuorisede (4 studenti su 10)? Di certo il problema è esploso e chiede una risposta.

Ha collaborato Marco Santangelo