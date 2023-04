Il caso Silvestri e la compagna di Schlein, tra privacy e calunnia - il podcast di Marcella Cocchi

Due casi fanno riflettere e suscitano più di una domanda: qual è il confine tra vita privata e vita pubblica? Come fermare il gossip e la calunnia, soprattutto se vanno a interessare anche i figli? E ancora: fino a che punto si può rivendicare il diritto di non essere esposti, se si è vicini a un importante personaggio pubblico? Questi e altri temi toccheremo con le tre ospiti del podcast di oggi: l'esperta di comunicazione Paola Tavella; la prima parlamentare a sposarsi in carica con una omosessuale, Paola Concia; la ex politica e giornalista Flavia Perina che ragiona anche di come venga "attenzionata" la coerenza tra quello che i politici dicono e quello che vivono e, proprio per questo avvisa che "occorre avere le spalle larghe". Gli spunti sono due casi di cronaca politica. Il primo è quello della deputata di FDI, Rachele Silvestri, che ha messo a tacere il gossip interno al partito in un modo singolare, anche per tutelare suo figlio. Il secondo è lo sfogo della compagna della leader del Pd, Elly Schlein, che punta il dito contro scatti rubati per dire che il "coming out" deve restare una scelta personale. Buon ascolto.

Dopo questa puntata il podcast "Un altro giorno" farà una piccola pausa. Arrivederci a mercoledì 12 aprile, se vorrete ascoltare.

Ha collaborato Marco Santangelo