Il sorpasso dell'India, più popolosa della Cina - il podcast di Marcella Cocchi

Siamo a un sorpasso storico: l'India, secondo i dati dell'Onu, sta per diventare il Paese più popoloso del pianeta con 1 miliardo e 428 milioni di persone, tre milioni in più della grande Cina. Il podcast "Un altro giorno" tenterà di ripercorrere alcuni passaggi che hanno portato l'anno scorso alla frenata della popolazione cinese per la prima volta dal 1960. Una svolta che ha a che fare con la fine, nel 2016, della politica del "figlio unico". Ma non solo. Perché se è vero che Pechino combatte contro l'Occidente una nuova guerra economica e culturale, è altrettanto vero che sta assumendo su di sè - e suo malgrado - abitudini molto occidentali, come la frenata del Pil, la denatalità e la tendenza dei giovani a vivere anche da single. Come evolve quell'aggregato di nazioni definito "Cindia" nel lontano 2006, quando George Bush nel suo discorso citò per la prima volta insieme i due colossi asiatici? Ce lo spiega l'autore del saggio "L'Impero di Cindia”, il giornalista Federico Rampini, descrivendo quali sono i nuovi punti di forza dell'India.

Hanno collaborato Francesca Delvecchio e Marco Santangelo