Garattini: "Nel 2050 in Italia 300mila centenari"

"L'Italia è all'avanguardia dal punto di vista dell'aspettativa media di vita ma scende al quindicesimo posto se si considera la durata della vita sana". Così lo scienziato Silvio Garattini, 94 anni, presidente e fondatore dell'Istituto Mario Negri di Milano. Al professore abbiamo chiesto di spiegare nel podcast quanto potremo essere longevi nei prossimi anni, anche perché l'ultimo forum internazionale sul tema, che si è tenuto a Singapore, ha messo in evidenza come la metà dei bambini che oggi hanno 5 anni, nel mondo sviluppato, possano aspettarsi davvero di vivere per un secolo. E in Italia? "La previsione - spiega Garattini - è di 300mila centenari entro il 2050". Poi c'è il grande tema dei vaccini anti-cancro, altro aspetto che infonde speranza, perché proprio il metodo Mrna già sperimentato con il Covid sta dando primi risultati importanti. Ascoltate come... nel podcast ‘Un altro giorno’.

Ha collaborato Marco Santangelo