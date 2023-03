Papa, Melloni: si riapre il tema della rinuncia - Il podcast di Marcella Cocchi

Roma, 30 marzo 2023 – Mentre Papa Francesco resta ricoverato in ospedale e tutto il mondo gli rinnova gli auguri, a cui ci associamo anche noi, l'organizzazione interna del Vaticano sta ri-definendo le celebrazioni della Domenica delle Palme. E della Pasqua senza il Papa (in presenza) ci dirà tutto il collega di QN, Giovanni Panettiere. Lo storico del cristianesimo Alberto Melloni, invece, ci impone due riflessioni. Perché – gli chiediamo – la Santa sede ha parlato inizialmente di ricovero programmato? E, nel rispondere a questa questione che, rileva Melloni, "mi ha colpito molto", il professore spiega come questo aspetto riapra in realtà un tema ben più importante e delicato, che è quello della possibile rinuncia di un Pontefice. Sentite "Un altro giorno", se volete.

Ha collaborato Marco Santangelo