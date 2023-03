Papa Francesco ricoverato, c'è la diagnosi: bronchite provocata da un virus

8:30 Papa: notte tranquilla al Gemelli Nottata tranquilla per Papa Francesco, ricoverato da ieri al Policlinico Gemelli per un'infezione respiratoria. Dalle informazioni filtrate tra i medici c'è ottimismo sulle condizioni del Pontefice. Proseguono le terapie stabilite ieri e il monitoraggio della saturazione del sangue, che finora non ha dato motivi di

allarme.

9:22 Oggi nuovi esami per il Papa Per Papa Francesco proseguono le terapie stabilite dai medici e il monitoraggio della saturazione del sangue, che finora non ha dato motivi di allarme.

9:37 Chiesa in preghiera per Francesco In preghiera attorno a Bergoglio si stringe tutta la Chiesa. La Presidenza della Cei, a nome dei Vescovi italiani, si legge in una nota, ''esprime vicinanza a Papa Francesco, assicurando la preghiera corale delle chiese in Italia. Nell'augurare al Santo Padre una rapida ripresa, la Presidenza affida al Signore i medici e il personale sanitario che, con professionalità e dedizione, si prendono cura di Lui e di tutti i pazienti''.

10:13 Fonti della Santa Sede: “Papa ha passato bene la notte” Fonti della Santa Sede confermano stamane che papa Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli per “un'infezione respiratoria”, “ha passato bene la notte”. Un aggiornamento sulle sue condizioni dovrebbe essere diffuso nella tarda mattinata.

10:38 Biden: “Preoccupato per Francesco, è un caro amico” "È un caro amico". Così Joe Biden ha detto di essere preoccupato per Papa Francesco rispondendo, a margine del suo incontro con il presidente argentino, Alberto Fernandez, alle domande dei giornalisti alla Casa Bianca, poco dopo aver appreso la notizia del ricovero del Pontefice.

11:28 L’infezione del Papa è una bronchite L'infezione polmonare di cui soffre Papa Francesco è “lieve”, una “bronchite” che non ha prodotto versamenti, come si è potuto verificare con una Tac a cuore e polmoni. Secondo quanto si apprende da fonti ospedaliere, l'infezione sarebbe stata provocata da un virus. Tuttavia, ancora non si sa quanti giorni di degenza Papa Francesco dovrà fare al Gemelli, anche perché Bergoglio ha preso peso e questo elemento non aiuta nell'affrontare l'infezione.

13:22 Il Papa ha riposato bene, quadro clinico migliora “Papa Francesco ha riposato bene durante la notte. Il quadro clinico è in progressivo

miglioramento e prosegue le cure programmate”. Lo afferma una dichiarazione del direttore della sala stampa del Vaticano, Matteo Bruni. “Questa mattina dopo aver fatto colazione, ha letto alcuni

quotidiani e ha ripreso il lavoro. Prima del pranzo si è recato nella Cappellina dell'appartamento privato, dove si è raccolto in preghiera e ha ricevuto l'eucarestia”.

14:20 Papa Francesco su Twitter: “Toccato dai messaggi, grazie” "Sono toccato dai tanti messaggi ricevuti in queste ore ed esprimo a tutti la mia gratitudine per la vicinanza e la preghiera". Così Papa Francesco rassicura i fedeli all'indomani del suo ricovero al Policlinico Gemelli di Roma. Il pontefice, le cui condizioni sono in miglioramento, è tornato a parlare pubblicamente su Twitter. Già tantissime le risposte dei fedeli e i messaggi di pronta guarigione.