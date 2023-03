Scioperi e crisi, qui Berlino: Germania come Italia - Il podcast di Marcella Cocchi

Il podcast "Un altro giorno" su Quotidiano Nazionale

Cosa sta succedendo alla Germania? Tra scioperi, instabilità politica e crisi bancaria, sembra paradossalmente assomigliare sempre di più all'Italia. Dov'è finito il Paese del rigore che tanto ha dato da penare, in Europa, a un'Italia in tradizionale affanno sui conti, sul debito, e sui governi che cambiano di continuo? Le ultime immagini ci restituiscono una Germania paralizzata, con tutto il settore dei trasporti bloccato dal "superstreiktag" (super sciopero). La coalizione "semaforo" (Spd, Verdi e liberali) guidata da Olaf Scholz ha ben 30 disegni di legge bloccati a causa di veti e controveti e lo stesso cancelliere socialdemocratico non brilla all'estero per i risultati conseguiti. Infine, ma non da ultimo, la crisi del colosso Deutsche Bank, quasi un'istituzione per i tedeschi, considerando che è la banca che si è fece carico di pagare, per esempio, l'unione delle due Germanie. Cosa rappresenti Deutsche Bank per i tedeschi (e non solo) ce lo spiega il giornalista e scrittore Roberto Giardina.

Ha collaborato Marco Santangelo