Napoleone e la storia dei ristoratori bolognesi

Oggi il racconto è quello di un libro “I grandi ristoratori bolognesi” con le storie di uomini e donne che con coraggio hanno ricostruito la tradizione gastronomica petroniana nel dopoguerra, un libro che è un documento, una narrazione a racconti con la scoperta di biografie che in molti non hanno mai conosciuto prima, la sottoscritta compresa. In alcuni punti c’è anche della suspense, forse anche perché un tempo si rischiava di pensare in grande con minore condizionamento. E il mistero, il finale a sorpresa,non ha a che fare con quale tortellino vincerà. Ecco cosa ci ha raccontato Napoleone Neri, l’autore.