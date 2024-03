Fabrizio Longobardi, in arte il solito Dandy, classe 1993, durante le audizioni del celebre talent X Factor. Davanti ai giudici, è stato poi scelto da Dargen D’Amico ed è arrivato in finale nella passata edizione, propose questa cover di Telefonami tra vent’anni, splendida canzone di Lucio del 1981. Una scelta non casuale, perché, come ci racconta oggi, Dalla è stato un cantautore essenziale nel suo percorso musicale.