C’erano una volta le mura di Bologna

Le mura medievali – costruite in tre periodi diversi, si va da quelle di Selenite del IV secolo d.c. alla ‘Circla’ del XIII-XIV secolo, passando per la celebre ‘Cerchia del Mille’ del XI secolo – e ciò che ne rimane sono al centro di questa puntata del nostro podcast, dove ripercorreremo la loro nascita e la loro, parziale, demolizione avvenuta a inizio del XX secolo: ad oggi, delle mura erette per la 'Circla' sono rimasti in piedi 2,7 chilometri sui 7,5 iniziali. Ospite di questa puntata è l’architetto Pietro Maria Alemagna, curatore della mostra ’Le mura di Bologna’ – organizzata dalla sezione locale di Italia Nostra con la collaborazione del Comitato per Bologna Storica e Artistica, con il contributo del Comune e il sostegno della Banca di Bologna – in corso nella manica Lunga di Palazzo d’Accursio fino al 30 ottobre 2023.