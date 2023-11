Le ‘lapidette’ di Napoleone e la toponomastica cittadina

Dal pero che ha dato il nome a via del Pratello alla prima divisione dei quartieri fatta con quattro colori, fino alle piazze che hanno cominciato a definire il centro storico così come lo conosciamo oggi. Con un accento sulle iconiche 'lapidette' di Napoleone. Un viaggio nella storia di Bologna in compagnia di Marco Poli, ex assessore per 25 anni all'interno della commissione Toponomastica del Comune.