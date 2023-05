La mappa ideale della vostra Bologna

Bologna, 10 maggio 2023 – Quante Bologne si possono mappare e raccontare? Infinite. Questa è la risposta che ci ha dato Natassa Pappa, docente di tipografia ed editrice greca di Desidered Landscapes, che ha tenuto un workshop in città, nell'ambito del festival Mag to Mag in Salaborsa, sulla mappatura della nostra città. Qui le istruzioni per fare la vostra mappa ideale.