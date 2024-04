Il signore della moda: storia di Giuseppe Bucchi, da Giusti ad Armani

Arriva a Bologna alla fine degli anni Cinquanta Giuseppe Bucchi, classe 1942, per fare esperienza nelle sartorie della città, quando il suo futuro pare essere quello di confezionare abiti. Poi la svolta professionale negli anni Settanta, quando accetta un posto da commesso da Giusti. E la coronazione di un intuito unico per lo stile, quando riceve la proposta di lavorare nel primo negozio Giorgio Armani a Bologna, che grazie al suo ‘savoir vendre’ avrà una grande fortuna e lo farà diventare indispensabile per il lancio di molte boutique in Italia ed Europa. Bucchi se n’è andato lo scorso 7 marzo lasciando dietro di sé aneddoti di un’epoca d’oro che oggi è Ettore Colleoni, compagno di una vita, a raccontare.