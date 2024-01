Il Gran Premio della Città 30

Come andrà a finire la battaglia della Città 30 a Bologna? Per ora il Comune non ha nessuna intenzione di fare retromarce. Al massimo, verrà applicata qualche modifica sulla base di dati sull'incidentalità e dopo un confronto con categorie e sindacati. Qualche settimana prima si osserverà l'andamento lento. Intanto anche altre città si preparano a fare come Bologna e il centrodestra combatte la svolta su due fronti. Da Roma, con una direttiva ministeriale che metterà ordine alle fughe in avanti dei singoli municipi. Da Bologna, con la raccolta firme per un referendum consultivo.