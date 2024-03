Il Cavaticcio, un pieno di energia dall’acqua

Sfruttare la potenza dell’acqua per generare energia: un’idea da secoli patrimonio comune dell’umanità e che ovunque nel mondo, nel corso dell’ultimo secolo, ha dato vita a migliaia di centrali idroelettriche. Tra queste ce ne è una molto particolare, quella del Cavaticcio, nel pieno centro storico di Bologna. Ideata per la prima volta nel 1911, poi abbandonata fino a metà anni '80 e infine costruita e messa in funzione nel 1994, oggi la centrale (e la sua imponente turbina) sta affrontando un delicato lavoro di ristrutturazione straordinaria.

Per sapere a che punto siamo dell'opera ne parliamo con Milena Naldi, presidente della società Gestione Acque Canali Reno e Savena e con il direttore del Consorzio dei Canali di Bologna, Andrea Bolognesi