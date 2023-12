Fossalta, Zappolino e la Secchia rapita

La paternità dei tortellini, la definizione di cosa sono realmente le crescentine e cosa invece le tigelle, i bolidi dell’automobilismo sportivo, il calcio: tanti sono i motivi di rivalità e confronto tra Bologna e Modena, ma solo uno ha un secchio come protagonista indiscusso. Anzi, una ‘secchia rapita’ come la definì il poeta Alessandro Tassoni nel suo poema eroicomico del XVII secolo. Al centro del nostro podcast di oggi de ‘il Resto di Bologna’ c’è infatti l’incredibile storia della Secchia rapita e la battaglia di Zappolino del 1325 in cui l’esercito ghibellino di Modena inflisse una storica sconfitta a quello guelfo di Bologna.