Il mistero delle tre frecce - Il resto di Bologna

Il Resto di Bologna - Il Podcast

Una delle storie più belle su Bologna e i suoi misteri. Perché un mistero in fin dei conti quello che è successo sotto al portico di Corte Isolani un po' lo è: chi ha scagliato quelle frecce lassù? Ma ce ne sono davvero tre? Perché alcune persone le vedono e altre no? In questo podcast cercheremo di risolvere e dare una spiegazione al grande vulnus che però, da decenni, porta tanti turisti in quel tratto di Strada Maggiore, col dito puntato al cielo.