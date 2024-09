Una notte per la storia: il Bologna ad Anfield

Nel calco cinematografico di Febbre a 90' di Nick Hornby, Colin Firth diceva a proposito del calcio: "Mi sembra evidente che non sia solo un gioco. Sì, insomma, se lo fosse pensi forse che me ne fregherebbe così tanto?". La notte che il Bologna vivrà a Liverpool è evidente che non sia soltanto un gioco. E' molto di più, per certi versi è tutto. E' il punto in cui la realtà rossoblù ha superato la riga che la divide dal sogno. Domani sera, ad Anfield, realtà e sogno si fonderanno, sotto le note della Champions. Abbiamo provato a farci spiegare il senso di questa notte da Massimo Marianella, voce storica di Sky Sport, ma soprattutto un luminare del calcio inglese. E' lui l'ospite del Caffe' rossoblù di oggi.

L’intervista con Massimo Marianella nel nostro podcast