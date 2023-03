Chiedi chi erano i Piella, quelli della finestrella - Il resto di Bologna

Il Resto di Bologna - Il Podcast

I bolognesi adorano la finestrella di via Piella, da dove Bologna pare Venezia. Ma da dove arriva il nome della via? Oggi la narrazione ci porta alla scoperta di un pezzo di storia bolognese in cui compare anche il Cardinale Lambertini, poi papa Benedetto XIV, ci fa girare per le strade della città fino ad entrare nella Basilica di San Domenico, dove ci viene rivelato un segreto.