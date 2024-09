La mostra che smaschera i crimini del nazifascismo

Approderà dal 2 ottobre in Germania, a Francoforte, la mostra 'Nonostante il lungo tempo trascorso...' sulla Resistenza e sui crimini nazi-fascisti, curata dal procuratore generale militare della Corte militare d'appello, Marco De Paolis. La mostra è stata allestita già in molte città italiane, anche a Bologna a cavallo dell'aprile e del maggio di quest'anno. Dentro ci sono reperti documentali, audio e video che riguardano le indagini già portate avanti da De Paolis e in generale la Guerra di Liberazione tra il 1943 e il 1945. “Il titolo è evocativo, perché riprende la formula con cui nel 1960 venne emesso il provvedimento di insabbiamento di 695 fascicoli giudiziari riguardanti gli eccidi militari e civili italiani dopo l’8 settembre 1943 — ha spiegato il curatore della mostra—, ma allo stesso tempo ne opera un ribaltamento. L’obiettivo è proprio ricordare le vittime e tentare di fare quella giustizia che non è stata possibile assicurare”.

