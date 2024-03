Caffè Rossoblù: dialogo con Alberto Bortolotti

Mercoledì alle ore 4.06 c'è stato l'equinozio di Primavera. E' l'istante in cui la luce diurna e quella notturna durano esattamente lo stesso numero di ore. Da quel momento il giorno sottrae tempo alla notte fino al picco massimo con il solstizio estivo. Ecco, non sappiamo se il Bologna abbia già raggiunto il solstizio del suo calcio, ma sappiamo che Thiago Motta farà di tutto perché la luce dei suoi ragazzi non si spenga per le 9 partite che restano. Di stagioni rossoblù ne ha attraversate e raccontate tante, Alberto Bortolotti. Basta un numero: quest'anno il suo Pallone Gonfiato è arrivato alla 46esima edizione. Penna sottilissima, voce spesso fuori dal coro: il 'Caffè Rossoblù' di oggi lo prendiamo con lui.

