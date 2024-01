Bologna e la nascita del tricolore

C’è anche un po’ di Bologna nel tricolore italiano, nella bandiera che rappresenta la nostra nazione. Non tanto per l’apporto storico, culturale, sociale ed economico che la nostra città ha dato al Paese dall’unificazione a oggi, quanto per la genesi della bandiera che rappresenta l’Italia. Una storia che mescola fatti reali, racconti e un pizzico di leggenda. A partire dal ruolo di Luigi Zamboni e Giovanni Battista de Rolandis, due studenti dell'Alma Mater che nel 1794 tentarono una sollevazione contro il potere pontificio (poi fallita e repressa nel sangue), invitando i bolognesi a indossare, come segno distintivo della rivolta, una coccarda tricolore di ‘cavardino verde, bianco e rosso’. Che ruolo ha avuto, dunque, Bologna nella nascita del tricolore? Lo scopriamo in questo podcast.