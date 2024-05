L’eredità di Ayrton Senna, trent’anni dopo

Come mai nessuno ha mai dimenticato Ayrton Senna, nonostante siano trascorsi la bellezza di trent'anni? È inevitabile chiederselo, osservando le ventimila persone che hanno affollato l’autodromo Enzo e Dino Ferrari pochi giorni fa, oppure vedendo che a ogni anniversario i social strabordano di foto e video che ricordano le sue gesta, le tv stravolgono i palinsesti per lui e i giornali versano ogni anno litri di inchiostro per raccontarci chi è stato. Ayrton Senna è stato molto di più di un campione di Formula 1 e per questo è impossibile dimenticarlo.