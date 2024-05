Vacanze gratuite in barca. Offre la Marina Militare

L’estate si avvicina e la Marina Militare, in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale offre a 350 ragazzi la possibilità di trascorrere una vacanza in mare, imparando a difendere la natura e a governare una barca a vela. Si è aperto in questi giorni il bando per partecipare a ’Campogiovani’ il corso velico, della durata di dieci giorni, riservato a 350 studenti delle scuole medie superiori nati negli anni 2007, 2008 e 2009. L’esperienza si svolgerà all’Accademia Navale di Livorno, la Scuola Navale Militare “Francesco Morosini” di Venezia, la Scuola Sottufficiali Marina Militare de La Maddalena e la Scuola Sottufficiali Marina Militare di Taranto.

Il corso è articolato su due turni, ognuno della durata di 10 giorni: il primo inizia il 9 e si conclude il 19 luglio, il secondo si svolgerà dal 23 luglio al 2 agosto. L’esperienza è aperta a giovani nati negli anni 2007, 2008 e 2009, che siano residenti in Italia e abbiano frequentato, nell’anno scolastico 2023/2024, una scuola secondaria di secondo grado ubicata sul territorio nazionale e siano stati promossi senza debito scolastico. Per poter partecipare alla selezione i giovani non devono aver partecipato a precedenti edizioni dei Corsi Velici Estivi, devono essere in possesso dell’idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica, non essere affetti da allergie o gravi intolleranze a farmaci o alimenti e saper nuotare.

La partecipazione ai corsi è gratuita, ad eccezione delle spese di viaggio che saranno a carico dei frequentatori.La registrazione e la compilazione del modulo online deve essere effettuata entro il 10 giugno 2024, attraverso il portale dedicato ai Corsi Velici Estivi a cui si accede tramite il link https://cve.corsi.marina.difesa.it.

I ragazzi e le ragazze selezionati potranno vivere “una vacanza col vento in poppa” al timone di una barca a vela, con la guida e i consigli degli istruttori specializzati della Marina Militare. Un’esperienza indimenticabile per rendere memorabile la prossima estate.

A cura di Maurizio Costanzo