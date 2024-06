Nuova velostazione al Polimi

Altri 88 stalli nella terza velostazione del Politecnico di Milano nel Campus Bovisa-La Masa. La nuova struttura è dotata di 72 posti park up e 16 archetti, 8 posti per la sosta di monopattini con prese elettriche per la ricarica e di una bike repair station. Diventano così 132 i posti totali per le bici e 14 per i monopattini nelle tre velostazioni di ateneo.

Dai dati sullo share modale della popolazione politecnica emerge un’alta percentuale di mobilità attiva (piedi, bicicletta, monopattino), soprattutto per la sede di Città Studi, con un uso della bicicletta da parte del personale doppio rispetto agli studenti (14% personale; 7% studenti); questi ultimi vanno invece maggiormente a piedi (12% contro 9% personale).