I blogger dal pollice verde. Chi sono i plant influencer

Come comportarsi con le piante di casa quando si parte per le vacanze? La risposta si trova facilmente sui social dove i content creator spiegano come potare, rinvasare e piantare i vegetali, e più in generale come curare le piante che abbelliscono i nostri balconi. I plant influencer è una comunità che negli ultimi tempi sta vivendo una vera e propria fioritura.

Uno dei profili più seguiti è di Sara Di Bartolomeo, nota su Instagram come orchideephalenopsis, la cui avventura inizia nel 2020, nel periodo delle restrizioni dovute alla pandemia. Le regalarono un’orchidea e da quel momento ha iniziato a cercare informazioni su come curarla.

Oggi la seguono in oltre 112.000 per i suoi consigli e tutorial. "Sono felice di aver trovato così tante persone che condividono la mia stessa passione", spiega Sara.

a cura di Maurizio Costanzo