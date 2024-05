Tra i primi operatori del settore

Italia Alimentari è tra i primi operatori in Italia nel mercato di salumi, snack e bacon. L’azienda si caratterizza per le sue produzioni d’eccellenza nei territori tipici Dop e Igp. Con circa 3.000 clienti, esporta la tradizione italiana della salumeria in più di 50 Paesi. L’azienda, controllata al 100% dal Gruppo Cremonini, produce annualmente 160 milioni di vaschette di pre-affettato, 50 milioni tra snack e sandwiches, 45.000 tonnellate di salumi lavorati e oltre 12.000 tonnellate di bacon fresco e precotto. A Busseto (PR), si trova il principale e più moderno impianto di produzione dei salumi. Si producono salami, mortadelle, prosciutti cotti, arrosti, pancette, coppe, culatte e culatelli e altre specialità stagionate, tra cui i prodotti tipici di Parma. A Gazoldo degli Ippoliti (MN), si trovano le linee per pre-affettati in vaschetta, panini, snack, tramezzini e bacon. A Castelnuovo Rangone (MO), attraverso la società Castelfrigo LV, l’azienda è leader italiano nella selezione e sezionamento di pancette fresche. A livello internazionale l’azienda è presente con uno stabilimento di affettatura a Toronto (Canada) e un altro nel New Jersey (Stati Uniti), attraverso i quali serve direttamente il mercato nordamericano.

