Pozzuoli, anziana di 70 anni cade dal quarto piano e si salva: “È il miracolo di Natale”

Pozzuoli (Napoli), 27 dicembre 2023 – È il “miracolo di Natale”. Lo definisce così l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate attiva nella difesa di medici e operatori sanitari, l’incidente avvenuto questa mattina a Pozzuoli, dove un’anziana di 70 anni è caduta dal quarto piano della sua casa e si è salvata.

Pozzuoli, il palazzo dove è caduta l'anziana (foto Facebook, Nessuno Tocchi Ippocrate)

Il racconto di Nessuno Tocchi Ippocrate

L’incidente di stamattina è stato ritenuto così incredibile che l’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate l’ha voluto raccontare sulla propria pagina Facebook. "Alle 7.15 il 118 di Pozzuoli viene allertato per 'paziente defenestrato' a via Vitaliano Brancati a Monteruscello (una frazione del comune di Pozzuoli”, si legge online. “In pochissimi minuti automedica e ambulanza sono sul posto e iniziano le manovre salvavita sulla donna precipitata, per motivi ancora da chiarire, dal quarto piano di una palazzina popolare - prosegue il post di NtI - Una volta stabilizzata l'anziana donna, circa 70 anni, viene trasportata al Red Point del Santa Maria delle grazie di Pozzuoli, viva”. “Quasi un miracolo”, aggiunge l'associazione precisando che "si attendono i risvolti clinici, dal momento che la donna versa comunque in gravi condizioni".

L’indagine

Sulla caduta dal quarto piano della donna è stata avviata un’indagine delle forze dell'ordine per capire cosa abbia causato l’incidente. Gli agenti sul posto stanno raccogliendo elementi sulla vita privata della donna per comprendere l'intera dinamica dell'accaduto ed è stato sentito il marito che era presente nell'appartamento al momento della caduta.

