Crolla il pavimento in vetro, una 51enne precipita nel vuoto: è in pericolo di vita

Napoli, 26 dicembre 2023 – Cede il pavimento in vetro sul tetto di un palazzo, una donna è in pericolo di vita. È successo il giorno di Natale nel quartiere Ponticelli di Napoli. La vittima . Una 51enne napoletana – è precipitata nel vuoto e ora è ricoverata in condizioni gravissime all’Ospedale del Mare. Ecco cosa è successo.

L’incidente: cosa è successo

Cammina sulla pavimentazione in vetro installata sul tetto di un edificio, ma le lastre cedono all’improvviso. È ricoverata all'Ospedale del Mare di Napoli in gravi condizioni e in pericolo di vita una donna di 51 anni residente nel quartiere Ponticelli. La caduta e le schegge di vetro hanno causato diverse ferite alla donna, che resta ricoverata con prognosi riservata ed in imminente pericolo di vita.

L'incidente domestico è avvenuto nel pomeriggio di Natale a casa di una zia della donna. Insieme ai soccorsi, sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Ponticelli per effettuare i primi rilievi del caso. Aperte le indagini.

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn clicca qui