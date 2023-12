Roma, cede il pavimento mentre dorme e precipita col letto al piano di sotto: ferita una 76enne

Roma, 2 dicembre 2023 – É come un incubo che diventa realtà l’incidente subito ieri sera da una donna di 76 anni che, poco dopo essersi addormentata nel suo letto, ha ceduto il pavimento della camera ed è precipitata al piano di sotto. L’anziana signora è rimasta ferita mentre il crollo ha riguardato un solaio al settimo piano di una palazzina in viale Eritrea a Roma.

Cosa è accaduto

La donna si trovava a letto quando il pavimento della casa ha ceduto facendola sprofondare al piano di sotto, in un appartamento dove erano in corso lavori di ristrutturazione. Proprio il materasso del letto avrebbe attutito il colpo evitando il peggio per la signora. Comunque la 76enne è stata portata in ospedale in codice rosso per i traumi subiti nella caduta. Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, anche i poliziotti del commissariato Vescovio.

